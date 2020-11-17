Новые потери: сборная Украины объявила о новых зараженных игроках на COVID-19

На основе результатов тестов лаборатории которая имеет статус официального для соревнований УЕФА, стало известно про три положительных случая заражения коронавирусом среди игроков сборной Украины по футболу, передает со полсиланянм на УАФ.

Тесты трех игроков — Эдуарда Соболя, Евгения Макаренко и Дмитрия Резника — вчера имели так называемый статус условно отрицательных. После дополнительного исследования медики обнаружили, что данные образцы содержат COVID-19.

Трое упомянутых футболистов сейчас изолированы в своих гостиничных номерах, а национальная команда Украины ожидает решения местных властей о возможности проведения завтрашнего матча Лиги наций со Швейцарией.

Заметим, что завтра в матче Швейцария — Украина должна определиться сборная, понизится в классе. Для сохранения прописки в элите Лиги наций “желто-голубым” будет достаточно сыграть вничью.

По материалам: УНН