Спорт

Сборная Украины завоевала первую золотую награду на чемпионате Европы по велотреку

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Сборная Украины завоевала первую золотую награду на чемпионате Европы по велотреку

Украинка Елена Старикова стала чемпионкой Европы по велотреку, который проходит в Пловдиве (Болгария), передает со ссылкой на сайт соревнований.

Старикова оказалась лучшей в гонке кейрин по велотреку. Серебряную награду получила Сара Канковська из Чехии, а “бронзу” — испанка Касас.

В целом украинская команда выиграла шесть наград за четыре дня соревнований, четыре из которых “бронзовые”.

Для Стариковой — это третья медаль на Евро-2020 и седьмая в целом за время выступлений на континентальных первенствах. Она выиграла две награды на Евро-2018, а также две — на Евро-2019.

Добавим, чемпионат Европы по велотреку проходит с 11 по 15 ноября.

По материалам: УНН

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