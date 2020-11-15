Спорт

Действующий чемпион Бельгии хочет приобрести нападающего сборной Украины

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Действующий чемпион Бельгии хочет приобрести нападающего сборной Украины

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук может сменить ФК “Гент” на другого представителя Бельгии — “Брюгге”, передает со ссылкой на “voetbalbelgie.be”.

В услугах Яремчука лично заинтересован коуч “Брюгге” Филипп Клеман. Уже зимой игрок может сменить клубную прописку.

В “Брюгге” выступает защитник сборной Украины Эдуард Соболь.

Контракт Яремчука рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне Яремчук провел 15 матчей во всех турнирах, отметившись восемью голами и тремя ассистами.

Примечательно, что до предыдущего трансферного окна Яремчук неоднократно заявлял о желании сменить клуб, однако “Гент” отказал игроку и командам, которые претендовали на него.

Добавим, в этом сезоне “Брюгге” лидирует в чемпионате с 23 очками вместе с “Шарлеруа”, а в предыдущей кампании клуб стал чемпионом страны, обогнав именно “Гент” на 15 пунктов.

По материалам: УНН

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