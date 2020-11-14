Первая буллитная серия в сезоне УХЛ принесла “Краматорску” победу над “Днепром”

В рамках 7-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги “Краматорск” принимал херсонский “Днепр”, информирует со ссылкой на сайт УХЛ.

Первый период команды начали довольно осторожно, долгое время играя без особо острых и опасных моментов. Судьбу первой заброшенной шайбы решило большинство — “щуки” реализовали первое же удаление противника усилиями Ильи Декало.

Во втором периоде команды выдали настоящую голевую перестрелку, заставляя голкиперов все чаще вступать в игру. По ходу следующих 20 минут игры на площадке развернулся триллер, где “Краматорск” трижды отыгрывался, а “Днепр” снова выходил вперед. На меткие броски от Никиты Полухина, Артема Сурсова и Эдуарда Гриня дублем ответил Антон Крысанов. Таким образом, на второй перерыв команды ушли с равным счетом на табло — 3:3.

Третий период “Краматорск” начал с заброшенной шайбы — Иван Ципнятов “прошил” Олега Петрова и впервые вывел свою команду вперед в этом матче. “Щуки” все силы бросили в атаку, обрушив на ворота Михаила Шевчука шквал бросков. Только за 7 минут до конца периода это дало свои плоды — Алексей Зайцев расписался в воротах краматорского клуба и в очередной раз сделал равными цифры на табло, переведя матч в овертайм (4:4).

Безголевой овертайм перешел в серию послематчевых бросков, где решающими оказались шайбы Сурсова и Гриня, что принесло нелегкую победу краматорскому клубу. Отметим, что “щуки” не смогли прошить Шевчука ни разу из пяти попыток.

Таким образом, команды разделили 3 очка в пользу “Краматорска”, который создал очередную сенсацию в чемпионате УХЛ.

Заметим, “Краматорск” набрал 5 очков и занимает 5-ю строчку. “Днепр” с 7-ю очками идет 4-м.

По материалам: УНН