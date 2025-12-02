За попередніми даними космічних обсерваторій, включно з тими, що регулярно фіксують параметри сонячного вітру, 2 грудня 2025 року очікується доволі стабільний стан магнітосфери.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Realnist.

Індикатор геомагнітної активності Kp, що використовується у світі як стандартний кількісний показник, перебуватиме на рівні, близькому до 2–3 балів. Це свідчить про відсутність магнітних бур як таких, хоча невеликі короткочасні коливання все ж можливі.

Фахівці зазначають, що ситуація може змінюватися лише в разі різкого посилення коронального викиду маси на Сонці, але станом на останні спостереження активність нашої зорі не демонструє таких ознак.

Для людей, чутливих до геофізичних коливань, такий прогноз означає потенційно спокійний день без різких фізіологічних реакцій. Медики зазвичай радять у подібні періоди звертати увагу лише на базові показники власного стану здоров’я, не пов’язуючи їх зі змінами космічної погоди.

Фізики-сонячники додають, що подібні “тихі” періоди часто стають передумовою для ефективнішого аналізу активних зон Сонця, адже на тлі зниженого шуму легше відстежувати мінімальні зміни в потоках частинок.

Однак громадянам, які уважно стежать за прогнозами, не завадить перевіряти оновлення даних: сучасні моніторингові інструменти працюють у режимі майже реального часу, а тому важлива інформація з’являється в мережі миттєво.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 1 грудня.