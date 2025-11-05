Привітання з Днем ангела Гаврила 5 листопада: вірші та проза

Щороку 5 листопада віряни відзначають день святого архангела Гавриїла, а всі, хто носить це ім’я, святкують свої іменини.

Гавриїл у перекладі з давньоарамейської означає «Бог — моя сила», і це значення відображає головну рису носіїв імені — стійкість духу, доброту та глибоке внутрішнє відчуття справедливості.

Традиційно цього дня близькі вітають Гаврилів побажаннями миру, мудрості та натхнення. У сучасних реаліях ці слова звучать особливо символічно — адже сила віри й розуміння власної місії залишається важливою навіть поза релігійним контекстом.

Привітання в прозі часто звучать просто, але щиро: «Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, а твої рішення приносять добро і гармонію». А в поетичній формі:

З ім’ям сильним, світлим, чистим

Живи правдиво й мудро,

Хай добро веде крізь роки,

А доля буде щедрою.

Для редакційного матеріалу можна наголосити, що іменини — це не лише дата в календарі, а й нагода нагадати людині про її внутрішню силу, доброту та покликання. День Гаврила — це день, коли віра стає дією, а спокій — найкращим даром.

