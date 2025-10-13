Прогноз магнітних бур на 14 жовтня 2025 року: якою буде активність Сонця

За останніми даними міжнародних космічних моніторингових служб, зокрема NOAA та SpaceWeatherLive, 14 жовтня 2025 року не очікується значних геомагнітних збурень.

Про це повідомляє «ПЛ».

Сонячна активність залишається у межах помірного рівня, без передумов до потужних спалахів чи масових викидів корональної плазми у напрямку Землі. Експерти прогнозують максимум короткочасні коливання магнітного поля, які можуть бути помітні лише на спеціальних приладах, але не матимуть істотного впливу на біосферу чи здоров’я людей.

Умовно цей день вважається «спокійним» для метеозалежних осіб: ймовірність головного болю, запаморочення або перепадів тиску мінімальна.

Проте лікарі радять не ігнорувати загальні правила стабільного самопочуття — пити достатньо води, висипатися, уникати емоційного перевантаження. Учені наголошують, що навіть незначні геомагнітні зміни можуть впливати на нервову систему людей, схильних до гіпертонії або вегетативних реакцій.

Технічні наслідки теж прогнозуються незначними. Збої у роботі супутникових систем або короткохвильового зв’язку малоймовірні. Фахівці NASA вважають, що найближчі кілька днів залишаться у «зеленій» зоні геомагнітної стабільності.

Таким чином, 14 жовтня 2025 року не становитиме небезпеки ні для техніки, ні для людського організму, а отже можна планувати день без побоювання аномальних магнітних явищ.

