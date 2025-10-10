Прогноз магнітних бур на вихідні, 11-12 жовтня 2025 року: якою буде активність Сонця

Астрономічні спостереження та прогнози геофізиків свідчать, що у вихідні дні 11–12 жовтня 2025 року на Землю очікується вплив помірних магнітних збурень. Індекс геомагнітної активності може досягати рівня Kp 4–5 балів, що належить до середнього класу бур.

Такі показники здатні впливати на самопочуття чутливих людей, викликати головні болі, дратівливість або тимчасову втому. Також можливі незначні коливання у роботі зв’язку, навігаційних систем і високочастотних мереж.

Сонячна активність у жовтні традиційно демонструє нестійку динаміку через зростання кількості плям на поверхні світила. За спостереженнями лабораторій космічної погоди, 9–10 жовтня Сонце викинуло кілька корональних мас, частина з яких може частково зачепити магнітосферу Землі вже в суботу.

Однак прогнозується, що енергія цих потоків буде обмеженою, тому сильних бур, здатних спричинити технічні збої, не очікується.

Фахівці нагадують, що під час підвищеної геомагнітної активності бажано уникати надмірного навантаження, відкласти далекі поїздки та піклуватися про гідратацію.

Особам із серцево-судинними проблемами радять контролювати артеріальний тиск, а метеозалежним — планувати день у спокійному темпі. Загалом прогноз на 11–12 жовтня свідчить про відносно спокійний магнітний фон із короткочасними коливаннями, що не матимуть серйозного впливу на побут і технологічні системи.

