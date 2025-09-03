Прогноз магнітних бур на 4 вересня: якою буде активність Сонця

Фахівці міжнародних центрів космічного моніторингу повідомляють, що 4 вересня 2025 року на Землі збережеться переважно спокійна геомагнітна ситуація.

Про це повідомляє «ПЛ».

Очікується, що індекс активності перебуватиме у межах Kp 3–4, що свідчить про слабкі коливання магнітного поля. За оцінками астрономів та геофізиків, Сонце нині проходить фазу підвищеної активності, характерної для середини 25-го сонячного циклу, однак прогнозовані спалахи не становитимуть серйозної небезпеки для роботи комунікацій, авіації та енергосистем.

Науковці уточнюють, що вказані значення здебільшого відчувають лише чутливі люди: у деяких випадках можливі незначні головні болі, зміни тиску чи погіршення концентрації. Водночас жодних масштабних відхилень від норми не очікується.

Для порівняння, сильні магнітні бурі з індексом Kp 6 і вище здатні впливати на роботу навігаційних систем, тоді як прогноз на 3 вересня стосується лише локальних змін у біосфері.

Фахівці NASA та Європейського космічного агентства наголошують, що інформація про магнітні коливання постійно оновлюється на основі супутникових спостережень, і у разі виявлення аномальних спалахів буде надано нові повідомлення. Загалом ситуація оцінюється як контрольована, а рівень загрози — мінімальний.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 3 вересня.