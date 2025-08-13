Привітання з Днем ангела Арсенія 13 серпня: вірші та проза
День ангела Арсенія – це особлива дата, у яку прийнято вітати рідних та близьких із важливим святом.
Щороку 13 серпня своє іменини відзначають чоловіки на ім’я Арсеній. Це ім’я має давньогрецьке походження і перекладається як «мужній» або «сильний».
Про це повідомляє «ПЛ».
Воно несе в собі відтінок внутрішньої стійкості, рішучості та благородства, тому недарма вважається, що носії цього імені часто вирізняються силою характеру та готовністю діяти у складних обставинах.
У цей день друзі, колеги та близькі традиційно звертають до Арсеніїв теплі слова підтримки та побажання добра. Класичне вітання у прозі може звучати так: «Арсенію, вітаю з твоїм особливим днем! Нехай життєвий шлях буде сповнений впевненості, рішучих перемог і натхнення, а ангел-охоронець завжди оберігає від усіх негараздів». А віршовані рядки, які додадуть святковому моменту урочистості, можуть бути такими:
Арсенію, хай день цей світлий
Дарує мир і добру путь.
Хай ангел твій іде поволі,
А з ним і радощі ростуть
Такі слова доречні як у приватних посланнях, так і в корпоративних привітаннях, коли важливо не лише підкреслити повагу до колеги, але й створити атмосферу єдності та підтримки в колективі.
