Привітання з Днем ангела Арсенія 13 серпня: вірші та проза

Щороку 13 серпня своє іменини відзначають чоловіки на ім’я Арсеній. Це ім’я має давньогрецьке походження і перекладається як «мужній» або «сильний».

Про це повідомляє «ПЛ».

Воно несе в собі відтінок внутрішньої стійкості, рішучості та благородства, тому недарма вважається, що носії цього імені часто вирізняються силою характеру та готовністю діяти у складних обставинах.

У цей день друзі, колеги та близькі традиційно звертають до Арсеніїв теплі слова підтримки та побажання добра. Класичне вітання у прозі може звучати так: «Арсенію, вітаю з твоїм особливим днем! Нехай життєвий шлях буде сповнений впевненості, рішучих перемог і натхнення, а ангел-охоронець завжди оберігає від усіх негараздів». А віршовані рядки, які додадуть святковому моменту урочистості, можуть бути такими:

Арсенію, хай день цей світлий

Дарує мир і добру путь.

Хай ангел твій іде поволі,

А з ним і радощі ростуть

Такі слова доречні як у приватних посланнях, так і в корпоративних привітаннях, коли важливо не лише підкреслити повагу до колеги, але й створити атмосферу єдності та підтримки в колективі.

Більше того, є щирі привітання з Днем ангела Максима 11 серпня.