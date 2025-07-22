Прогноз магнітних бур на 23 липня: якою буде активність Сонця

Згідно з оновленими даними міжнародних моніторингових центрів космічної погоди, включаючи NOAA (Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США), 23 липня 2025 року не передбачається жодних серйозних магнітних збурень.

Про це повідомляє «ПЛ».

Показник геомагнітної активності Kp, за попередніми розрахунками, залишиться на рівні 3, що відповідає спокійній магнітосфері без потенційної шкоди для здоров’я людини. Це означає, що геомагнітна ситуація не перевищуватиме порогу, за яким фіксуються клінічно відчутні симптоми у метеочутливих осіб.

Провідний спеціаліст з геофізичних впливів Сонця, професор кафедри геоінформатики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Віктор Пилипчук підтвердив, що у найближчі дні відсутні ознаки викидів корональної маси, які б могли дістатися Землі та викликати збурення магнітного поля.

Він зазначив, що організм здорової людини, як правило, не реагує на Kp-індекси нижчі за 4, хоча у людей із серцево-судинними захворюваннями чи порушеннями нервової системи навіть незначні коливання можуть впливати на концентрацію, сон та настрій.

Водночас застереження щодо можливих вторинних ефектів — таких як зниження працездатності чи незначні головні болі — залишаються актуальними для невеликої частини населення.

Оцінка супутникових даних NASA підтверджує стабільний стан сонячної активності в період з 20 по 25 липня. Жоден із зареєстрованих сонячних спалахів не класифікувався як потенційно небезпечний.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 22 липня.