Прогноз магнітних бур на 22 липня: якою буде сонячна активність

За актуальними даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, 22 липня 2025 року не передбачається суттєвих коливань у магнітному полі Землі.

Про це повідомляє «ПЛ».

Геомагнітний індекс Kp прогнозовано на рівні 2–3 балів, що відповідає спокійній або помірно збуреній геомагнітній ситуації, яка не повинна викликати суттєвих фізіологічних ефектів у здорових осіб.

Сонячна активність у цей день очікується в межах середніх показників, без фіксації потужних спалахів або викидів корональної маси, що потенційно могли б викликати геомагнітні бурі.

Науковці Інституту геофізики Національної академії наук України наголошують, що, незважаючи на загалом сприятливу картину космічної погоди, певна група метеозалежних осіб усе ж може відчути незначні зміни у стані здоров’я, особливо у разі супутніх проблем серцево-судинного або вегетативного характеру.

У таких випадках медики рекомендують утримуватись від надмірної активності, зберігати стабільний режим сну та вчасно вживати рекомендовані ліки. На сьогодні жоден із міжнародних центрів не прогнозує ризиків, пов’язаних з порушенням роботи супутникових систем, GPS-навігації чи радіозв’язку.

Поточний період характеризується переважно спокійним сонячним циклом, і хоча загальна активність зростає у межах 25-го сонячного циклу, найближчими днями несподіваних сплесків не очікується. Таким чином, 22 липня буде безпечним у сенсі космічної погоди, як для звичайного населення, так і для операторів енергетичних та комунікаційних мереж.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на вихідні, 19-20 липня.