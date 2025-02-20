Які ліки стануть дешевшими з 1 березня: в Україні знизять ціни на 100 популярних препаратів (перелік)

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З 1 березня в Україні знизиться вартість низки лікарських засобів — ціни на 100 найпопулярніших українських медикаментів впадуть на 30%.
Про це повідомляє Рl.com з посиланням на МОЗ України.
Це стало можливим завдяки обмеженню націнок для аптек і оптових постачальників.
Виробники домовилися про зниження цін
Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України, найбільші фармацевтичні компанії країни підписали декларацію про зниження і стабілізацію вартості ліків. Документ залишається відкритим для інших виробників, що дасть змогу надалі розширити перелік доступних препаратів.
Які ліки подешевшають?
До списку увійшли медикаменти від провідних фармвиробників України, серед яких:
«Дарниця» — 20 позицій
«Фармак» — 17 позицій
Київський вітамінний завод — 22 позиції
«Кусум Фарм» — 5 позицій
«Юрія-Фарм» — 6 позицій
«Артеріум» — 8 позицій
Фабрика «Віола» — 2 позиції
Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод — 3 позиції
«ІнтерХім» — 10 позицій
На які препарати знизяться ціни?
Серед ліків, які стануть дешевшими:
Засоби від застуди та кашлю
Антигістамінні препарати
Протизапальні та знеболювальні засоби
Вітаміни та мікроелементи
Препарати для зниження тиску
Противиразкові ліки
Седативні препарати
Очні краплі та назальні спреї
Зниження цін — важливий крок до поліпшення доступності медичних препаратів для українців. Повний перелік ліків, які подешевшають:
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