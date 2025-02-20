Які ліки стануть дешевшими з 1 березня: в Україні знизять ціни на 100 популярних препаратів (перелік)

З 1 березня в Україні знизиться вартість низки лікарських засобів — ціни на 100 найпопулярніших українських медикаментів впадуть на 30%.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на МОЗ України.

Це стало можливим завдяки обмеженню націнок для аптек і оптових постачальників.

Виробники домовилися про зниження цін

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України, найбільші фармацевтичні компанії країни підписали декларацію про зниження і стабілізацію вартості ліків. Документ залишається відкритим для інших виробників, що дасть змогу надалі розширити перелік доступних препаратів.

Які ліки подешевшають?

До списку увійшли медикаменти від провідних фармвиробників України, серед яких:

«Дарниця» — 20 позицій

«Фармак» — 17 позицій

Київський вітамінний завод — 22 позиції

«Кусум Фарм» — 5 позицій

«Юрія-Фарм» — 6 позицій

«Артеріум» — 8 позицій

Фабрика «Віола» — 2 позиції

Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод — 3 позиції

«ІнтерХім» — 10 позицій

На які препарати знизяться ціни?

Серед ліків, які стануть дешевшими:

Засоби від застуди та кашлю

Антигістамінні препарати

Протизапальні та знеболювальні засоби

Вітаміни та мікроелементи

Препарати для зниження тиску

Противиразкові ліки

Седативні препарати

Очні краплі та назальні спреї

Зниження цін — важливий крок до поліпшення доступності медичних препаратів для українців. Повний перелік ліків, які подешевшають:

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, який несподіваний продукт може негативно вплинути на здоров’я серця і судин: попередження лікарів.