Який несподіваний продукт може негативно вплинути на здоров’я серця і судин: попередження лікарів

Нещодавнє дослідження показало, що регулярне вживання певного напою може підвищувати ймовірність розвитку захворювань серцево-судинної системи.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на ТСН.

Цей напій — знежирене молоко, яке, незважаючи на свою репутацію корисного продукту, може негативно вплинути на здоров’я серця і судин. І на це є серйозні підстави. Суть у тому, що знежирене молоко часто містить більше цукру, ніж звичайне молоко.

Зниження вмісту жирів змушує виробників додавати вуглеводи, щоб поліпшити смак напою. Постійне споживання молока, збагаченого додатковим цукром, може призвести до підвищеного ризику розвитку діабету II типу, гіпертонії та ожиріння, що безпосередньо пов’язані із захворюваннями серця.

Багато людей помилково вважають, що знежирені молочні продукти набагато корисніші, але це не так. Вони можуть сприяти запаленню в організмі і збільшувати рівень тригліцеридів у крові. Коли цей рівень перевищує норму, тригліцериди перетворюються на жирову тканину, що порушує роботу серця, як підкреслюють кардіологи.

Фахівці рекомендують вибирати натуральні продукти з мінімальною кількістю доданих цукрів і жирів. Такий підхід допоможе підтримувати здоров’я серцево-судинної системи протягом усього життя. Лікарі також радять уникати солодких газованих напоїв людям із проблемами серця, оскільки вони сприяють різкому підвищенню рівня цукру в крові.

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