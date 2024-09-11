Мобілізація в Україні: хто отримав право на відстрочку у вересні

Крім цього, в Україні дещо спростили процес подачі документів.

Про це пише Первая Лента з посиланням на 24 канал.

У серпні Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11391, який запровадив нові правила відстрочки від мобілізації.

Хто отримав відстрочку від мобілізації

Право на відстрочку від призову отримали військовозобов’язані, у яких неповнорідний брат або сестра загинули чи пропали безвісти на війні.

Раніше відстрочку передбачалась тільки для повнорідніх братів та сестер загиблих або зниклих безвісти, а тих, у кого загинули неповнорідні брат чи сестра – підлягали мобілізації.

Також нова постанова Мінсоцполітики внесла зміни до «Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період».

Що змінилося у подачі документів на відстрочку

Тепер ті військовозобов’язані, які утримують або доглядають за рідними та близькими через хворобу або інвалідність не повинні вказувати у заяві до ТЦК інформацію про відсутність інших працездатних членів сім’ї. Крім того, тепер не потрібно подавати документи, які підтверджують неможливість здійснення догляду іншими членами сім’ї.

Цю інформацію зобов’язані надавати лише ті військовозобов’язані, які здійснюють догляд за хворими батьками дружини, а ТЦК перевіряє отримані дані за держреєстрами.

Крім того, військовозобов’язані, які мають батьків з інвалідністю І чи ІІ групи, більше не повинні встановлювати факт здійснення догляду. Законодавство України передбачає, що дорослі діти, які мають непрацездатних батьків, зобов’язані їх утримувати, тож мають право на відстрочку.

Для оформлення акту про встановлення факту здійснення постійного догляду, військовозобов’язаному не потрібно йти до ТЦК – достатньо написати заяву в довільній формі та подати її до органів місцевого самоврядування та районних держадміністрацій. Цю заяву повинні розглянути протягом 10 календарних днів і видати акт.

Раніше ПЛ писала про те, коли багатодітним батькам можуть відмовити у відстрочці від мобілізації.