Общество

Чи можуть ТЦК забрати водійське посвідчення у військовозобов’язаного: в Міноборони дали чітку відповідь

Територіальні центри комплектування в Україні не мають повноважень, щоб вилучати водійські посвідчення у військовозобов'язаних.

Арина Марченко Send an email 6 часов ago
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ТЦК
Чи можуть ТЦК забрати водійське посвідчення у військовозобов'язаного: в Міноборони дали чітку відповідь

Військовозобов’язаних можуть позбавити водійського посвідчення у разі невиконання обов’язків. Проте це може зробити суд, а не територіальний центр комплектування.

Про це пише Первая Лента з посиланням на Міністерство оборони.

Зазначається, що у разі, якщо військовозобов’язаний злісно не виконує своїх обов’язків, ТЦК та СП можуть подавати позов до суду з приводу тимчасового обмеження у праві керування транспортним засобом під час мобілізації.

Лише суд може ухвалити відповідне рішення щодо позбавлення права керування авто військовозобов’язаного.

Рішення суду у таких справах підлягають до негайного виконання. Обмеження у праві керування авто під час мобілізації може зняти виконавча служба.

Також у Міноборони нагадали, що під час мобілізації можуть вилучатись автомобілі за умови, якщо це не єдиний транспортний засіб.

Раніше ПЛ писала про те, кого із студентів мобілізують у вересні, а хто отримає відстрочку.

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Арина Марченко Send an email 6 часов ago
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