Чи можуть ТЦК забрати водійське посвідчення у військовозобов’язаного: в Міноборони дали чітку відповідь
Територіальні центри комплектування в Україні не мають повноважень, щоб вилучати водійські посвідчення у військовозобов'язаних.
Військовозобов’язаних можуть позбавити водійського посвідчення у разі невиконання обов’язків. Проте це може зробити суд, а не територіальний центр комплектування.
Про це пише Первая Лента з посиланням на Міністерство оборони.
Зазначається, що у разі, якщо військовозобов’язаний злісно не виконує своїх обов’язків, ТЦК та СП можуть подавати позов до суду з приводу тимчасового обмеження у праві керування транспортним засобом під час мобілізації.
Лише суд може ухвалити відповідне рішення щодо позбавлення права керування авто військовозобов’язаного.
Рішення суду у таких справах підлягають до негайного виконання. Обмеження у праві керування авто під час мобілізації може зняти виконавча служба.
Також у Міноборони нагадали, що під час мобілізації можуть вилучатись автомобілі за умови, якщо це не єдиний транспортний засіб.
Раніше ПЛ писала про те, кого із студентів мобілізують у вересні, а хто отримає відстрочку.