Общество

Коли багатодітним батькам можуть відмовити у відстрочці від мобілізації

Під час дії загальної мобілізації в Україні багатодітний батько може бути призваний на військову службу, навіть за наявності посвідчення, яке підтверджує статус багатодітної сім’ї.

Арина Марченко Send an email 26 секунд ago
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Мобілізація багатодітних
Коли багатодітним батькам можуть відмовити у відстрочці від мобілізації

Це відбувається у випадку, коли частина дітей у такій сім’ї досягла 18-річного віку, тобто стали повнолітніми.

Про це пише Первая Лента з посиланням на пояснення юристів на порталі «Консультант».

Відстрочка від мобілізації для багатодітних

Згідно із чинним законодавством, відстрочка від мобілізації (або звільнення з лав ЗСУ, якщо військовозобов’язаний уже став військовослужбовцем) надається чоловіку, який є багатодітним батьком, тобто має трьох чи більше неповнолітніх дітей.

Коли багатодітний батько може бути мобілізований

У випадку, коли частина дітей уже досягла повноліття (18 років), а неповнолітніх дітей менше трьох — то навіть за наявності посвідчення, яке засвідчує статус багатодітної сім’ї, військовозобов’яний громадянин втрачає право на відстрочку від мобілізації.

Також відстрочку від мобілізації не будуть мати багатодітні батьки, які мають заборгованність аліментів хоча б за одну дитину понад три місяці.

Раніше ПЛ писала про те, чи можуть ТЦК забрати водійське посвідчення у військовозобов’язаного.

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Арина Марченко Send an email 26 секунд ago
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