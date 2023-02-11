Общество
В Рівному троє дітей провалились під кригу
У суботу, 11 лютого, в Рівному троє дітей провалились під кригу. Про це повідомляє поліція.
Пошуки одного з них ще тривають.
Сьогодні близько 18:45 до них надійшло повідомлення, що троє хлопців провалилось під кригу.
За попередньою інформацією, у водоймі на мікрорайоні Ювілейний, під кригу провалились троє підлітків, орієнтовно 14 років.
Двох із них вдалося врятувати. Наразі хлопці перебувають у лікарні, їх стан оцінюють медики. Проте пошуки ще одного парубка тривають.
На місці події працюють усі відповідні служби.
По материалам: Подробности