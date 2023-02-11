Общество

В Рівному троє дітей провалились під кригу

Photo of Admin Admin Send an email 1 день agoОбновлено: 11 февраля, 2023
0 Менее минуты назад

В Рівному троє дітей провалились під кригу

У суботу, 11 лютого, в Рівному троє дітей провалились під кригу. Про це повідомляє поліція.

Пошуки одного з них ще тривають.

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Сьогодні близько 18:45 до них надійшло повідомлення, що троє хлопців провалилось під кригу.

За попередньою інформацією, у водоймі на мікрорайоні Ювілейний, під кригу провалились троє підлітків, орієнтовно 14 років.

Двох із них вдалося врятувати. Наразі хлопці перебувають у лікарні, їх стан оцінюють медики. Проте пошуки ще одного парубка тривають.

На місці події працюють усі відповідні служби.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 день agoОбновлено: 11 февраля, 2023
0 Менее минуты назад
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