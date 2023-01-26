Общество

Повістки можуть вручати не всі: від кого можна «приймати» виклик у військкомат

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 26 января, 2023
0 1 минута чтения

Повістки можуть вручати не всі: від кого можна "приймати" виклик у військкомат

Останнім часом в Україні знову активізувалася робота з роздачі повісток у місцях масового скупчення громадян, що робиться з метою актуалізації військово-облікових даних, адже держава має розрахувати свій мобілізаційний ресурс.

Хто і де може вручати цей документ та що у ньому повинно бути вказано розповідає юрист-волонтер Владислав Зайцев. 

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За його словами, повістки в Україні можуть вручати будь-де, оскільки у законодавстві держави не окреслено чіткого переліку місць, де це може статися. При цьому, вручати документ повинні лише посадові особи територіального центру комплектування та соцпідтримки.

Водночас цей процес може відбуватися і через органи самоврядування, через керівників підприємств після отримання ними розпорядження від ТЦК і СП разом з бланками повісток.

"Випадки вручення повісток поліціянтами та представниками територіальної оборони незаконні", — наголосив Зайцев.

Повістка повинна містити:

  • ПІБ та місце проживання громадянина;
  • Вказівка про час і дату прибуття в ТЦК і СП;
  • Найменування та місцезнаходження ТЦК і СП, в який повинен прибути громадянин;
  • Підпис і печатка керівників ТЦК і СП.
  • Наголошується, що військовозобов'язаний повинен поставити свій підпис у повістці. Повістка повинна бути вручена громадянину особисто в руки.

"Отже, залишення повісток під дверима, в поштових скриньках або телефонні дзвінки громадянам про виклик їх у ТЦК і СП не є належним врученням повістки", — додав Зайцев.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 26 января, 2023
0 1 минута чтения
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