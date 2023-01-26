Повістки можуть вручати не всі: від кого можна «приймати» виклик у військкомат
Останнім часом в Україні знову активізувалася робота з роздачі повісток у місцях масового скупчення громадян, що робиться з метою актуалізації військово-облікових даних, адже держава має розрахувати свій мобілізаційний ресурс.
Хто і де може вручати цей документ та що у ньому повинно бути вказано розповідає юрист-волонтер Владислав Зайцев.
За його словами, повістки в Україні можуть вручати будь-де, оскільки у законодавстві держави не окреслено чіткого переліку місць, де це може статися. При цьому, вручати документ повинні лише посадові особи територіального центру комплектування та соцпідтримки.
Водночас цей процес може відбуватися і через органи самоврядування, через керівників підприємств після отримання ними розпорядження від ТЦК і СП разом з бланками повісток.
"Випадки вручення повісток поліціянтами та представниками територіальної оборони незаконні", — наголосив Зайцев.
Повістка повинна містити:
- ПІБ та місце проживання громадянина;
- Вказівка про час і дату прибуття в ТЦК і СП;
- Найменування та місцезнаходження ТЦК і СП, в який повинен прибути громадянин;
- Підпис і печатка керівників ТЦК і СП.
- Наголошується, що військовозобов'язаний повинен поставити свій підпис у повістці. Повістка повинна бути вручена громадянину особисто в руки.
"Отже, залишення повісток під дверима, в поштових скриньках або телефонні дзвінки громадянам про виклик їх у ТЦК і СП не є належним врученням повістки", — додав Зайцев.
По материалам: Подробности