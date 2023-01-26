Повістки можуть вручати не всі: від кого можна «приймати» виклик у військкомат

Останнім часом в Україні знову активізувалася робота з роздачі повісток у місцях масового скупчення громадян, що робиться з метою актуалізації військово-облікових даних, адже держава має розрахувати свій мобілізаційний ресурс.

Хто і де може вручати цей документ та що у ньому повинно бути вказано розповідає юрист-волонтер Владислав Зайцев.

За його словами, повістки в Україні можуть вручати будь-де, оскільки у законодавстві держави не окреслено чіткого переліку місць, де це може статися. При цьому, вручати документ повинні лише посадові особи територіального центру комплектування та соцпідтримки.

Водночас цей процес може відбуватися і через органи самоврядування, через керівників підприємств після отримання ними розпорядження від ТЦК і СП разом з бланками повісток.

"Випадки вручення повісток поліціянтами та представниками територіальної оборони незаконні", — наголосив Зайцев.

Повістка повинна містити:

ПІБ та місце проживання громадянина;

Вказівка про час і дату прибуття в ТЦК і СП;

Найменування та місцезнаходження ТЦК і СП, в який повинен прибути громадянин;

Підпис і печатка керівників ТЦК і СП.

Наголошується, що військовозобов'язаний повинен поставити свій підпис у повістці. Повістка повинна бути вручена громадянину особисто в руки.

"Отже, залишення повісток під дверима, в поштових скриньках або телефонні дзвінки громадянам про виклик їх у ТЦК і СП не є належним врученням повістки", — додав Зайцев.

По материалам: Подробности