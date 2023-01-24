Тибетський гороскоп на 2023 рік: як рік вашого народження вплине на долю

Тибетський гороскоп, як і традиційний, складається з 12 символів, які розподіляються за роками народження і повторюється кожні 12 років.

Яскравий повітряний змій (1964, 1976, 1988, 2000)

Люди цих років народження знайдуть спокій та гармонію із самим собою. Зміям варто прислухатися до інтуїції, яка може зробити навіть більше, ніж раціональність.

Кобра (1965, 1977, 1989, 2001)

Щоб покращити якість життя та вирішити фінансові проблеми, Кобрам слід приділити увагу своїй кар'єрі. Проте все це вимагатиме чималих сил.

Зберігач вогню (1966, 1978, 1990, 2002)

Цей рік подарує чудову нагоду Зберігачам вогню, щоб оточуючі поставилися до них належним чином. У свою чергу, не варто ставитися до людей з зарозумілістю та зневагою.

Джерело чистої води (1967, 1979, 1991, 2003)

Джерело чистої води реалізує безліч своїх планів. Чим більше зусиль витрачається, тим більше плодів збереться протягом усього року.

Нефритова колона (1968, 1980, 1992, 2004)

Нефритова колона зможе здійснити свої давні мрії щодо стосунків. Більше часу потрібно приділити спілкуванню з близькими, але й не забувати про пошук нових знайомств.

Металевий гонг (1969, 1981, 1993, 2005)

Металевий гонг повинен придивлятися до дрібниць, щоб не прогавити речі, які зазвичай губляться з уваги.

Озерна черепаха (1970, 1982, 1994, 2006)

Озерній черепасі необхідно подолати невпевненість і більше часу проводити у спілкуванні з людьми навіть через силу.

Шкіряний браслет (1971, 1983, 1995, 2007)

Шкіряний браслет зможе досягти успіху в кар'єрі. Люди цього символу виявлять свою працьовитість із користю для фінансової сторони.

Чорний буйвол (1972, 1984, 1996, 2008)

Чорному буйволу слід знайти щось нове, що стане не лише цікавим хобі, а й способом заробітку.

Новий місяць (1973, 1985, 1997, 2009)

Новий місяць зможуть навчитися новим навичкам, які допоможуть досягти нових висот у різних сферах життя.

Спекотне сонце (1974, 1986, 1998, 2010)

Спекотне сонце чекає період перевірки. Речі, які знаходяться у вашій сфері впливу, можуть бути змінені.

Монах із мавпою (1975, 1987, 1999, 2011)

Монах із мавпою проведе рік із оптимізмом. Цей символ допоможе знайти роботу, новий будинок і навіть знайти новий сенс оновлень.

По материалам: Подробности