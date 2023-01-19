У Facebook та Instagram дозволять публікувати фото з жіночими сосками

Наглядова рада Meta рекомендувала компанії переглянути свої правила щодо розміщення у своїх соціальних мережах — Facebook та Instagram — фотографій жіночих грудей з сосками. Про це Meta повідомила у своєму пресрелізі.

У рішенні наглядової ради йдеться, що політика компанії щодо дорослої наготи ґрунтується на бінарному погляді на гендер (стать), що створює велику кількість нечітких правил, обмежень і винятків, які самі по собі "збивають з пантелику", а в контексті трансгендерних і небінарних людей так і зовсім виявляються непридатними практично.

Зокрема, сам пресреліз ради був зумовлений тим, що раніше Instagram видалив два пости трансгендерної пари, де були їхні зображення з оголеними грудьми, але закритими сосками. Після того, як пара звернулася до наглядової ради, Meta визнала, що фотографії були видалені помилково та відновила пости.

За підсумками того, що сталося, рада рекомендувала компанії визначити чіткі та об'єктивні правила щодо дорослої наготи за умови, що нова політика відповідатиме міжнародним стандартам у галузі прав людини, а також не дискримінуватиме людей на підставі їхньої гендерної приналежності. Тепер Meta має 60 днів на те, щоб публічно відреагувати на рекомендації наглядової ради.

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Згідно з чинною політикою Meta, у її соціальних мережах заборонено публікувати зображення жіночих сосків. При цьому за право публікувати фотографії оголених жіночих грудей іде багаторічна боротьба.

Зокрема, в 2008 році у Facebook матері викладали фото годування грудьми, протестуючи проти заборони на публікацію таких знімків, що діяла на той момент. Деякі жінки пішли ще далі та влаштували акцію протесту безпосередньо в офісі соціальної мережі у Каліфорнії. Як наслідок Facebook скасувала заборону на зображення грудного вигодовування.

Приблизно в цей час у США зародився новий рух під назвою Free the Nipple, прибічники якого виступають за гендерну рівність, протестуючи проти всіх обмежень, що стосуються жіночого тіла.

Рух Free the Nipple публічно підтримали багато знаменитостей, включаючи Майлі Сайрус, Кару Делевінь, Наомі Кемпбелл, Ліну Данем, Ріанну та багатьох інших.

Нагадаємо, що у березні 2022 року в росії заборонили Facebook та Instagram.

По материалам: Подробности