Общество
Британія надасть Україні ще понад 200 одиниць бронетехніки
Голова британського МЗС Джеймса Клеверлі заявив, що Велика Британія відправить в Україну ще понад 200 одиниць бронетехніки на додаток до 14 танків Challenger 2.
Про це він сказав під час візиту до Канади.
Дипомат зазначив, що Лондон просуватиметься швидше у питанні надання Києву військової допомоги.
Британія вирішила поставити нашим друзям основні бойові танки Challenger 2, важку артилерію та понад 200 одиниць іншої броньованої техніки.
По материалам: Подробности