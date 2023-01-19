Британія надасть Україні ще понад 200 одиниць бронетехніки

Голова британського МЗС Джеймса Клеверлі заявив, що Велика Британія відправить в Україну ще понад 200 одиниць бронетехніки на додаток до 14 танків Challenger 2.

Про це він сказав під час візиту до Канади.

Дипомат зазначив, що Лондон просуватиметься швидше у питанні надання Києву військової допомоги.

Британія вирішила поставити нашим друзям основні бойові танки Challenger 2, важку артилерію та понад 200 одиниць іншої броньованої техніки.

По материалам: Подробности