Общество

Як відновити пенсійне посвідчення без документів: інструкція

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 18 января, 2023
0 Менее минуты назад

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При втраті або пошкоджені документів пенсіонер може відновити пенсійне посвідчення. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Для цього потрібно подати заяву на виготовлення нового документа. 

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Є три способи відновити пенсійне посвідчення.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 18 января, 2023
0 Менее минуты назад
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