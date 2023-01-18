Як відновити пенсійне посвідчення без документів: інструкція

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При втраті або пошкоджені документів пенсіонер може відновити пенсійне посвідчення. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Для цього потрібно подати заяву на виготовлення нового документа.

Є три способи відновити пенсійне посвідчення.

По материалам: Подробности