Общество

Де в Україні ввели екстерні відключення світла

Photo of Admin Admin Send an email 57 секунд agoОбновлено: 22 ноября, 2022
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Де в Україні ввели екстерні відключення світла

У вівторок, 22 листопада, в Одеській області ввели екстерні відключення електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

Графіки наразі не діють.

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В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.

Енергетики пояснюють, що в "Укренерго" виникла потреба збалансувати енергосистему лише на 10% потужності більше, ніж передбачено графіком, тому було запроваджене відключення додаткових споживачів поза графіком.

Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють, і повернуться після того, як НЕК "Укренерго" надасть такий дозвіл.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 57 секунд agoОбновлено: 22 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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