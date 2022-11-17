Общество

Світло по 2-3 години: на Київщині електроенергії може не бути днями

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 17 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Світло по 2-3 години: на Київщині електроенергії може не бути днями

Ситуація з енергопостачанням у Київській області складна. Жителів закликають готуватися до тривалих відключень світла, що можуть тривати днями. Про це повідомляє виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

Київська ОВА просила мешканців підготуватися до тривалих відключень електроенергії. Сахарук уточнив, що під тривалими відключеннями мається на увазі відсутність електроенергії днями.

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За його словами, ймовірно, у деяких районах будуть вводити не планові відключення електроенергії, а планові включення.

І на жаль кількість годин, протягом яких можуть бути ці планові включення поки що дуже коротка, це 2-3 години максимум.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 17 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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