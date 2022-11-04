Общество

Байден заявив про дуже швидке «звільнення Ірану»

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 4 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Байден заявив про дуже швидке "звільнення Ірану"

Президент США Джо Байден пообіцяв "звільнити Іран" на тлі триваючих в цій країні протестів. Він каже, що це відбудеться дуже скоро.

"Не хвилюйтеся, ми звільнимо Іран", — сказав Байден прихильникам під час передвиборчої акції за члена Демократичної партії Майка Левіна та додав "Вони звільняться досить скоро".

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Зазначено, що президент США виступив із такою заявою під час під час передвиборчої промови в Каліфорнії, коли десятки демонстрантів зібралися навколо з плакатами на підтримку іранських протестувальників, учасники підняли мобільні телефони з написом "Свободу Ірану".

Видання також пише, що адміністрація Байдена зіткнулася зі критикою з боку іранських американських активістів, які закликають Білий дім відмовитися від ідеї відродити іранську ядерну угоду на тлі протестів у країні.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 4 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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