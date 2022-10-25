Общество

Главу «Мотор Січ» можуть обміняти на українських військовополонених: що заявили у Зеленського

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 25 октября, 2022
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Главу "Мотор Січ" можуть обміняти на українських військовополонених: що заявили у Зеленського

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що президента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, якого затримали за підозрою у здійсненні державної зради, можуть обміняти на українських військовополонених.

Про це він сказав в ефірі "Настоящего времени".

"Ми, якщо потрібно, все зробимо для того, щоб забрати реальних громадян України, не ось цих фіктивних ряджених, скажімо так, червоних директорів, а реальних громадян. Робитимемо все, що завгодно. І ці суб'єкти можуть потрапити теж в обмінний список" , — Заявив Подоляк.

Як приклад, він нагадав, коли в обмін на Віктора Медведчука Україні вдалося повернути 215 українських полонених.

"За Медведчуком, ви бачите, використали суб'єкт: віддали, отримали всі дані, всі свідчення, віддали — займайтеся там своїм Медведчуком. Забрали своїх класних хлопців. Я сподіваюся, що ми будемо використовувати будь-яку можливість, будь-яких людей, особливо громадян росії, для того щоб забрати своїх пацанів", — резюмував Подоляк.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 25 октября, 2022
0 0 1 минута чтения
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