Общество

«Тижні без світла»: в «Укренерго» оцінили ризики

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 24 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад

"Тижні без світла": в "Укренерго" оцінили ризики

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів про те, що ситуація довкола енергосистеми України, є контрольованою, у зв'язку з чим сьогодні важко уявити "апокаліптичний" сценарій для українців щодо довготривалих відключень світла.

За словами Кудрицького, виходячи з чинної ситуації, важко уявити, аби українців могли б лишити світла на тижні або ж місяці, оскільки ситуація довкола енергосистем в Україні є контрольованою.

Якщо виходити навіть з нинішньої ситуації, наша енергосистема все ще цілісна і контрольована Диспетчерським центром "Укренерго". Ми поки що далекі від апокаліптичного сценарію. Я навіть не знаю, наскільки цей апокаліпсис реалістичний.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 24 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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