Общество

Движение в Беларуси: люди получают таинственный вызов

Пока непонятно, что происходит.

Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 30 июня, 2022
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Белорусов из Гомельской области, граничащей с Украиной, массово вызывают в военные комиссии. Те, кто уже был там, говорят, что, по мнению властей, целью являются мобилизационные учения.

Несколько десятков человек уже уведомили редакцию портала Zerkalo.io о получении повестки. В документе не упоминается цель явки на комиссию. Тем, кто уже был там, сообщили, что причиной стали мобилизационные учения и проверка, чтобы все были на месте, пишет Первая Лента.

Повестки раздаются людям, в том числе на работе, а также их выдают людям, у которых есть неоплачиваемый отпуск — по сообщениям читателей портала. Среди городов, жителей которых называют, есть, в том числе Мозырь, Злобин или Светлогорск.

По сообщениям из Светлогорска, повестку отправляют даже мужчинам, которые никогда не служили в армии. Врачи, с другой стороны, должны подписать заявления о том, что они не покинут страну. Повестку получили, в том числе, сотрудники концерна «Беларуськалий».

Все лица, явившиеся на комиссию, после проверки личных данных отправляются домой. Как рассказал порталу гомельчанин, в комитете подчеркнули, что мобилизации в стране не было.

Ранее мы сообщали, что Россия ищет новобранцев среди ветеранов.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 30 июня, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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