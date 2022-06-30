Скрытая мобилизация: Россия ищет новобранцев среди ветеранов

Россия тайно вербует солдат. Призывают в армию в том числе ветераны. Власти также связываются с компаниями напрямую, предоставляя им списки сотрудников, охваченных мобилизацией.

Вопреки различным прогнозам, Москва до сих пор не объявила всеобщую мобилизацию после пяти месяцев войны с Украиной. В боевых действиях принимают участие профессиональные и контрактники, а также сотрудники частных охранных и военных компаний. Также внедряют мужчин, завербованных самопровозглашенными «ЛДНР» на Донбассе, пишет УРА-Информ со ссылкой на DW.

Александр, который не хочет называть свое настоящее имя из соображений безопасности, является ветераном и уже много лет не живет в России. Однако в его паспорте до сих пор указана его российская резиденция, где живут его родители. На днях ему пришла повестка из местной призывной комиссии.

— Более 20 лет, с тех пор, как я был солдатом, я был в списке управления. Я ветеран и не знаю, что происходит. Наверное, это скрытая мобилизация, — говорит Александр. Сэм осуждает нападение России на Украину. Если бы он все еще жил в России, он бы покинул страну как можно скорее, получив такую ​​повестку.

Все чаще повестку получают россияне, служившие в армии и имеющие боевой опыт. Эта тема в настоящее время широко комментируется в российской социальной сети ВК. Там заинтересованные лица делятся своими советами, как лучше всего ответить на такой призыв.

Ранее мы сообщали, что НАТО продолжит военную поддержку Украины и увеличивает силы реагирования.