Общество

В Україні постраждали понад 610 дітей за час війни

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 27 апреля, 2022
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Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україні постраждали понад 610 дітей. З яких 217 — загинули, а більш як 393 поранено. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Більше ніж 610 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії російської федерації. За офіційними даними станом на ранок 27 квітня число жертв-дітей не змінилося — 217. Зросла кількість поранених — понад 393.

У відомстві зазначають, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Зокрема, найбільше постраждало дітей:

  • у Донецькій області — 129,
  • Київській — 114,
  • Харківській — 93,
  • Чернігівській — 66,
  • Херсонській — 44,
  • Миколаївській — 43,
  • Луганській — 37,
  • Запорізькій — 27,
  • Сумській — 17,
  • у м.Києві — 16,
  • Житомирській — 15.

У Генпрокуратурі додають, що 1508 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами рф. При цьому 102 з них зруйновано повністю.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 27 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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