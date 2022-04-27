В Україні постраждали понад 610 дітей за час війни

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Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україні постраждали понад 610 дітей. З яких 217 — загинули, а більш як 393 поранено. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Більше ніж 610 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії російської федерації. За офіційними даними станом на ранок 27 квітня число жертв-дітей не змінилося — 217. Зросла кількість поранених — понад 393.

У відомстві зазначають, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Зокрема, найбільше постраждало дітей:

у Донецькій області — 129,

Київській — 114,

Харківській — 93,

Чернігівській — 66,

Херсонській — 44,

Миколаївській — 43,

Луганській — 37,

Запорізькій — 27,

Сумській — 17,

у м.Києві — 16,

Житомирській — 15.

У Генпрокуратурі додають, що 1508 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами рф. При цьому 102 з них зруйновано повністю.

По материалам: Подробности