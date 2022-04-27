В Україні постраждали понад 610 дітей за час війни
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Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україні постраждали понад 610 дітей. З яких 217 — загинули, а більш як 393 поранено. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Більше ніж 610 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії російської федерації. За офіційними даними станом на ранок 27 квітня число жертв-дітей не змінилося — 217. Зросла кількість поранених — понад 393.
У відомстві зазначають, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Зокрема, найбільше постраждало дітей:
- у Донецькій області — 129,
- Київській — 114,
- Харківській — 93,
- Чернігівській — 66,
- Херсонській — 44,
- Миколаївській — 43,
- Луганській — 37,
- Запорізькій — 27,
- Сумській — 17,
- у м.Києві — 16,
- Житомирській — 15.
У Генпрокуратурі додають, що 1508 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами рф. При цьому 102 з них зруйновано повністю.
По материалам: Подробности