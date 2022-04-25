Прогноз погоди в Україні на останній тиждень квітня

Останній тиждень місяця, 25 квітня — 1 травня, в Україні буде теплим, але дощовим.

Так, за прогнозами синоптиків, у понеділок, 25 квітня, у західній частині, вдень і в північних областях очікуються короткочасні дощі з грозами, на решті території без опадів. Вночі та вранці в Україні, крім заходу, місцями туман. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 18-23°.

26 квітня у північних, центральних областях, вночі і в Карпатському регіоні місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. 27 квітня без опадів, лише вдень на Закарпатті та Прикарпатті короткочасний дощ. Температура вночі 6-12° (у західних областях 4-9°), вдень 13-19°, у південних, східних, 26 квітня і у центральних областях 18-24°.

28-29 квітня у західних, північних та центральних областях очікують короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Температура вночі 5-11° тепла, вдень 13-19°. Вихідними, 30 квітня — 1 травня, в Україні дощитиме. Температуравночі 5-7°, вдень 16-21°.

У Києві 25 квітня ітиме короткочасний дощ. Вночі та вранці 25 квітня місцями очікується туман. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температуравночі 7-9° тепла, вдень 19-21°. 26 квітня короткочасний дощ (вдень місцями), гроза, 27-29 квітня без опадів. Температуравночі 9-11° тепла, вдень 15-17°. Вихідними, 30 квітня — 1 травня, у столиці буде сухо. Температура вночі 9-11° тепла, вдень 13-16°.

По материалам: Подробности