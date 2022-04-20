Двічі ховалася від війни в одному підвалі Маріуполя: померла 91-річна жінка, яка пережила Голокост

В одному з підвалів обложеного російськими військами Маріуполя загинула Ванда Об'едкова, яка пережила Голокост. Про це повідомили в Державному музеї Аушвіц-Біркенау у Польщі в Twitter.

На момент смерті їй був 91 рік.

У 10 років Ванда Семенівна Об'едкова пережила німців, сховавшись у підвалі в Маріуполі. 81 рік по тому вона померла в підвалі того ж міста як жертва страхітливої війни, ховаючись від росіян.

Сім'я Об'єдкової ховалася в підвалі магазину, коли росія почала бомбити Маріуполь. 91-річна жінка в останні тижні свого життя не могла встати та страждала від холоду й спраги. Померла вона ще 4 квітня.

За словами дочки Ванди Семенівни, ховали жінку під обстрілами в місцевому парку. Пізніше їм вдалося дістатися до безпечного місця.

Не було ні води, ні електрики, ні тепла, було нестерпно холодно… Ми жили як тварини.

По материалам: Подробности