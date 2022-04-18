Вихідні на Великодні та травневі свята: в уряді зробили заяву

Цього року українці не матимуть додаткових вихідних у квітні та травні через воєнний стан. Про це повідомляє Державна служба України з питань праці.

Статтею 73 Кодексу законів про працю України (далі КЗпП) встановлено 9 святкових днів:

1 травня — День праці,

9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

4 неробочі дні — релігійні свята, в які не проводиться робота (7 січня і 25 грудня — Різдво Христове, один день (неділя) — Пасха (Великдень), один день (неділя) — Трійця).

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У випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

Таким чином, навесні 2022 року мали б бути вихідними днями понеділки 25 квітня (перенесення вихідного з 24.04.2022), 2 травня (перенесення вихідного з 01.05.2022) та 9 травня (святковий день).

Навесні 2022 року вихідними днями мали бути понеділки:

25 квітня (перенесення вихідного з 24 квітня);

2 травня (перенесення вихідного з 1 травня);

9 травня (святковий день).

Однак дія статті, що визначає святкові й неробочі дні, призупиняється в умовах воєнного стану. Таким чином цієї весни українці не матимуть додаткових вихідних.

Тому 25 квітня, 2 травня та 9 травня є звичайними робочими днями, робота в які оплачується у звичайному порядку.

Нагадаємо, що "Подробиці" писали про те, як працюватимуть церкви на Великдень у комендантську годину.

По материалам: Подробности