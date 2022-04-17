Общество

Ще в одній області України знято заборону на продаж алкоголю

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 17 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Ще в одній області України знято заборону на продаж алкоголю

У Чернігівській області знято заборону на продаж алкогольних напоїв, яка тривала з 26 лютого. Про це у Telegram повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Пом’якшення обмежень пов’язане зі стабілізацією ситуації в області після деокупації та покликане сприяти відновленню економіки і торгівлі.

Водночас, голова ОВА зауважив, що у разі потреби органи місцевого самоврядування можуть самостійно забороняти чи обмежувати реалізацію алкоголю на території відповідних громад.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 17 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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Admin

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