Як дихання приборкує паніку: психологи показали лайфхаки для миттєвого заспокоєння

Паніка часто накриває раптово: серце прискорюється, дихання збивається, у грудях з’являється напруга, а думки починають бігти швидше, ніж людина встигає їх контролювати.

Про це повідомляє «ПЛ».

У такі моменти мозок сприймає ситуацію як небезпеку, навіть якщо реальної загрози поруч немає. Саме тому психологи радять не намагатися «перемогти» паніку силою, а спочатку повернути тілу простий сигнал безпеки. Найшвидший спосіб зробити це — вирівняти дихання, бо воно напряму пов’язане з нервовою системою. Коли людина починає дихати повільніше, тіло поступово отримує повідомлення: небезпека минає.

Чому дихання впливає на паніку

Під час паніки людина часто дихає поверхнево, уривчасто або занадто швидко, через що може з’явитися запаморочення, тремтіння, слабкість і відчуття нестачі повітря. Це лякає ще більше, і панічна хвиля посилюється, хоча сам напад зазвичай має тимчасовий характер. Повільне дихання допомагає зменшити фізичне напруження, повернути увагу до тіла й знизити інтенсивність тривожних сигналів. Психологи пояснюють: важливо не «набирати якомога більше повітря», а зробити видих довшим і спокійнішим. Саме видих часто стає кнопкою гальмування для нервової системи.

Техніка «видих довший за вдих»

Один із найпростіших способів швидко заспокоїтися — дихати за схемою, де видих триває довше, ніж вдих. Наприклад, можна вдихати на 3 рахунки, а видихати на 5 або 6 рахунків, не затримуючи повітря силою. Така техніка підходить у транспорті, на роботі, вдома або в черзі, бо вона майже непомітна для інших. Головне — не змагатися із собою та не змушувати легені працювати «ідеально», бо це може додати напруги. Якщо рахунок збивається, достатньо повернутися до простого орієнтира: коротший вдих, довший видих.

Перед початком варто сісти або спертися на стіну, якщо є відчуття слабкості. Потім потрібно опустити плечі, розтиснути щелепу й зробити кілька м’яких видихів. Далі можна перейти до вправи, поступово рахуючи в голові. Не треба робити дихання надто глибоким, бо при паніці це іноді посилює дискомфорт. Найкраще працює рівний, м’який і передбачуваний ритм.

Вдихніть носом на 3 рахунки.

Видихніть ротом або носом на 5–6 рахунків.

Повторіть цикл 6–10 разів.

Після кожного видиху розслабляйте плечі.

Якщо стало легше, просто дихайте у зручному темпі.

Таблиця дихальних технік для швидкого заспокоєння

Техніка Як виконувати Коли допомагає Довгий видих Вдих на 3, видих на 5–6 При раптовій тривозі та напрузі Дихання животом Долоня на животі, м’який вдих і спокійний видих Коли здається, що дихання поверхневе Квадратне дихання Вдих, пауза, видих, пауза по 4 рахунки Коли потрібно зібрати увагу Дихання через долоню Уявно «ведіть» вдих і видих по пальцях Коли важко сконцентруватися Заземлення з диханням Видих і називання предметів навколо Коли паніка супроводжується дереалізацією

Як поєднати дихання із заземленням

Дихання працює краще, якщо додати до нього просту вправу на заземлення. Під час паніки увага часто відлітає в катастрофічні думки: «мені стане гірше», «я не впораюся», «це небезпечно». Щоб повернутися в реальність, можна після кожного повільного видиху називати один предмет, який видно поруч. Наприклад: стіл, вікно, чашка, двері, лампа. Мозок не може однаково сильно триматися за панічний сценарій і спокійно описувати реальність навколо.

Ще один варіант — поєднати видих із відчуттям опори під ногами. Для цього потрібно поставити стопи на підлогу, трохи натиснути ними вниз і зробити повільний видих. Потім варто помітити, як тіло торкається стільця, підлоги або спинки крісла. Така дрібна дія повертає людину в «тут і зараз» і зменшує відчуття втрати контролю. Цей прийом особливо корисний, коли паніка виникає в людному місці.

Чого не варто робити під час паніки

Під час нападу не варто змушувати себе дихати надто глибоко, швидко або різко. Надмірні вдихи можуть створити відчуття перенасичення повітрям, через що запаморочення й слабкість іноді посилюються. Також не допомагає жорстка фраза «заспокойся негайно», бо вона лише підсилює внутрішній тиск. Краще говорити собі коротко й нейтрально: «це паніка, вона мине, я дихаю повільніше». Якщо напад супроводжується сильним болем у грудях, непритомністю, різким погіршенням стану або незвичними симптомами, потрібно звернутися по медичну допомогу.

Панічні атаки не роблять людину слабкою, небезпечною чи «неправильною». Це реакція нервової системи, яку можна навчитися розпізнавати й поступово регулювати. Дихання не завжди прибирає паніку за кілька секунд, але воно зменшує її силу й допомагає не підживлювати напад страхом. Якщо такі епізоди повторюються часто, заважають працювати, спати або виходити з дому, варто звернутися до психолога, психотерапевта чи сімейного лікаря. Найкращий результат дає не одна «чарівна» техніка, а регулярне тренування спокійного дихання у звичайні дні.

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