Почалася третя хвиля мобілізації: кого викликають до війська

Стартувала третя хвиля мобілізації, під час якої до Збройних сил України викликають резервістів, які закінчили військові кафедри ВИШів.

Під час третьої хвилі мобілізації призову підлягають громадяни, що належать до мобілізаційного резерву — тобто військові кафедри вузів, які закінчили як офіцери запасу і ті, кого не викликали під час попередніх мобілізаційних хвиль.

Генштаб ЗСУ повідомив, що через мобілізацію у 2022 році не буде проводитись весняний призов на срочну військову службу.

По материалам: Подробности