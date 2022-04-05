Общество

За тиждень біженцям із Бучі можуть дозволити повертатися до міста

Photo of Admin Admin Send an email 32 минуты agoОбновлено: 5 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

» src=»/wp-content/uploads/2022/04/7f84769f1783a2733f6da2e37f8102f6.jpeg» alt=»За тиждень біженцям із Бучі можуть дозволити повертатися до міста» width=»100%» />

За тиждень біженцям із Бучі Київської області можуть дозволити повертатися до міста. Про це сказав мер міста Анатолій Федорук в ефірі телемарафону.

При цьому він закликав робітників тих сфер, які забезпечують життєдіяльність міста, повертатися вже зараз.

Лікарі, комунальники та ті, хто забезпечував життєдіяльність міста, можуть повертатися. Є порозуміння із збройними силами, щоб давали для них коридор. Сподіваюся, що через тиждень дамо можливість потихеньку повертатися (усім мешканцям – ред.).

Він повідомив, що зараз ведеться активна робота щодо розмінування території міста після загарбників, налагодження всіх комунікацій.

Працюємо над відновленням електро- та газопостачання. На 60% внутрішня електромережа вціліла, і є надія, щойно дадуть магістральне харчування, можемо дати світло для територіальної громади.

При цьому він запевнив власників багатоквартирних будинків, які постраждали від обстрілу, що силові структури надійно оберігають їх від мародерства.

Можу запевнити власників багатоквартирних будинків, що Національна поліція, батальйон територіальної оборони як бучанський, так і територіальний забезпечують постійне патрулювання, щоб запобігти мародерству.

Водночас він висловив упевненість, що ті, хто «пережив окупацію, не дозволять собі ходити по чужих будинках».

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 32 минуты agoОбновлено: 5 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В Москве россиянин вышел на акцию протеста из-за резни в Буче (фото)

17 минут ago

Главное за вторник: ЕС вводит эмбарго на российский уголь и закрывает свои порты и дороги, США запретили РФ платить по долгу со счетов

47 минут ago

Шевченко начал сбор средств для пострадавших от военного нападения РФ

2 часа ago

Илон Маск вошел в совет директоров Twitter

2 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button