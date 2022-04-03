Общество

У Київській області запроваджують тривалу комендантську годину

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 3 апреля, 2022
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У кількох громадах Броварського району Київської області запроваджують тривалу комендантську годину. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко в Telegram.

У Баришівській, Великодимерській та Калитянській громадах Броварського району комендантська година з 21.00 год. 2 квітня 2022 року до 06.00 год. 5 квітня 2022 року.

У решті громад Броварського району з 21.00 год. 2 квітня до 06.00 год. 3 квітня.

 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 3 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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