» src=»/wp-content/uploads/2022/04/9304e20404a7cebdf222b933d543f2ba.jpg» alt=»У Київській області запроваджують тривалу комендантську годину» width=»100%» />

У кількох громадах Броварського району Київської області запроваджують тривалу комендантську годину. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко в Telegram.

У Баришівській, Великодимерській та Калитянській громадах Броварського району комендантська година з 21.00 год. 2 квітня 2022 року до 06.00 год. 5 квітня 2022 року.

У решті громад Броварського району з 21.00 год. 2 квітня до 06.00 год. 3 квітня.

По материалам: Подробности