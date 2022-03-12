Глава «Укрзализныци» просит белорусских железнодорожников саботировать перевозку войск Беларуси в Украину

Глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин обратился к белорусам с просьбой не допустить выдвижения белорусских войск в Украину.

"Я обращаюсь к белорусам. Железнодорожникам, колхозникам, людям других профессий, и мирных и военных. Наша разведка говорит о том, что сегодня ваши войска выдвигаются в сторону Украины. Я вас прошу, я знаю, среди вас остались ещё честные люди. Сделайте все, что в ваших силах, чтобы остановить ваши войска. Словом и делом", — заявил он в своем видеообращении в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что просит не из страха, и заявил о готовности украинцев встретить любого врага на своей земле. Но также подчеркнул, что белорусам нечего делать в Украине.

"Словом — попробуйте убедить. Делом — если вы железнодорожник — не выполняйте преступный приказ, саботируйте. Не везите технику и войска к границам с Украиной. Если вы колхозник — выставляйте трактора на жд пути, не выпускайте их", — заявил Камышин.

Он подчеркнул, что последние две недели закалили всех украинцев до предела.

"Мы готовы вас встретить здесь. Но вам сюда не надо. Это не ваша война. Пока", — подчеркнул глава "Укрзализныци".

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По материалам: Подробности