Общество
В Украине переполнены добровольцами военкоматы и полигоны — Подоляк
В Украине переполнены добровольцами военкоматы и полигоны, мы защитим себя, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Яворов. Международный центр миротворчества и сохранности. Украина будет защищать себя. Добровольно. Массово. Независимо от возраста и социального статуса. Ради семей и детей. Доказательство этому – переполненные добровольцами полигоны и военкоматы! Все только начинается…
Напомним, что заработал сайт для иностранцев, желающих освобождать Украину в составе Интернационального легиона.
По материалам: Подробности