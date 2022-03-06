Общество

В Украине переполнены добровольцами военкоматы и полигоны — Подоляк

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 6 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад

В Украине переполнены добровольцами военкоматы и полигоны - Подоляк

В Украине переполнены добровольцами военкоматы и полигоны, мы защитим себя, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Яворов. Международный центр миротворчества и сохранности. Украина будет защищать себя. Добровольно. Массово. Независимо от возраста и социального статуса. Ради семей и детей. Доказательство этому – переполненные добровольцами полигоны и военкоматы! Все только начинается…

В Украине переполнены добровольцами военкоматы и полигоны - Подоляк

Напомним, что заработал сайт для иностранцев, желающих освобождать Украину в составе Интернационального легиона.

 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 6 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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