В Украине переполнены добровольцами военкоматы и полигоны — Подоляк

В Украине переполнены добровольцами военкоматы и полигоны, мы защитим себя, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Яворов. Международный центр миротворчества и сохранности. Украина будет защищать себя. Добровольно. Массово. Независимо от возраста и социального статуса. Ради семей и детей. Доказательство этому – переполненные добровольцами полигоны и военкоматы! Все только начинается…

Напомним, что заработал сайт для иностранцев, желающих освобождать Украину в составе Интернационального легиона.

По материалам: Подробности