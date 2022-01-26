В Донецке снова проблемы с питьевой водой: опять начала пахнуть
Похоже улучшение было временным.
В Донецке, который временно неподконтролен Украине, снова местные жители жалуются на качество питьевой воды в кранах. Ранее уже сообщалось о проблеме, но со временем качество воды немного улучшилось.
Так местный житель в социальных сетях опубликовал фото фильтра для воды, который он менял 31 декабря, а тот уже полностью загрязнился и был непригоден, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.
«Менял этот фильтр 30 декабря 2021. Через неделю буду опять менять. В этот раз конечно через чур сильно загрязнился. Обычно пальцем не собрать, — написал он.
В комментариях к посту местные жители повреждают, что качество воды снова ухудшилось.
«Вода снова начала пахнуть „корвалолом“», — считает местный житель.
«Снова начала пахнуть», — отметил участник дискуссии.
Некоторые пишут о том, что качество воды не улучшалось, а так и осталось плохим.
«Да она и не прекращала, не одним, так другим, вот сейчас мочой акулы…», — иронично написал житель города.
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