Общество

В «ДНР» зафиксированы случаи опасной болезни: умер ребенок

Все больше и больше случаев бешенства

Photo of Виктор Виктор Send an email 4 часа agoОбновлено: 26 января, 2022
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Жителей так называемой «ДНР» настигла новая беда. «Республика» находится на грани вспышки бешенства.

В ОРДО в последнее время фиксируется все больше и больше случаев бешенства у животных. В соцсетях местные жители сообщают о том, что в неподконтрольной Макеевке после укуса бешеной собаки умер ребенок, пишет Первая Лента.

Местные жители отмечают, что инцидент произошел в Червоногвардейском районе Макеевки, а ребенок умер еще перед Новым годом. Ребенок долгое время находился в больнице, но спасти его так и не сумели.

Мальчику было 13 лет.Школа, где он учился, опубликовала пост соболезнования. При этом официальной информации от «минздрава» «ДНР» по этому поводу нет.

Ранее появилась информация о том, что бешенная белка покусала дончанку, проникнув в ее квартиру. На данный женщина проходит курс лечения.

«А по Вашему власти всегда говорят правду и ничего не скрывают?)) в Макеевских пабликах несколько человек про это писали, и посты уже в пабликах там. Так что как-то так», — написала местная жительница.

«Не спасли ребенка от укуса собаки? Уровень медицины пробил очередное дно», — считает житель города.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО родители жалуются на еду в детских садах.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 4 часа agoОбновлено: 26 января, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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