В ОРДО цены на продукты выше московских — пора сравнивать с Пекином

Главным блюдом на Новый год всегда считалось оливье. Это традиция осталась также и в ОРДО.

Местные журналисты на рынке проверили цены на продукты и подсчитали, сколько будет стоить так называемый «индекс оливье». Жители ОРДО в социальных сетях отреагировали на новые цены на продукты на местных рынках, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Местные жители отметили, что цены на продукты выше, чем в Москве. «Индекс оливье» в «ДНР» выше, чем даже в столице России.

«Неплохо. Индекс Оливье в Донецке бьет новые рекорды. Больше, чем на 200 рублей Москву обгоняем», — написал местный житель.

«Мы Москву еще 2 года назад обогнали. Пора сравнивать с Пекином», — иронично ответил участник дискуссии.

«Слава Богу что мы живем в ДНР, Слава Богу», — с иронией пишет местная жительница.

«ДОРОГИЕ в буквальном смысле «Республики», — отмечает житель ОРДО.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО местным жителям будут платить компенсации.