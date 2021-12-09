Раз, два, три, Россия – уходи – жители Донецка выступили против РФ

Вчера, восьмого декабря, в центре Донецка, который временно неподконтролен Украине, неожиданно демонтировали стелу с надписью: «Россия». Местные коммунальщики обещают, что ее вернут на место в после реставрации.

В сепаратистском движении «Донецкая республика» сообщили, что ее забрали на реставрацию, так как намерены стелу освежить. Также отмечалось, что на месте стелы появится тротуарная плитка, а сама стела будет «усовершенствована по ряду параметров». В тоже время подробностей по поводу усовершенствования, пишет Первая Лента со ссылкой на Остро.

Местные жители по-разному отреагировали на эту новость. Некоторые отметили, что стелу действительно нужно обновить, так как прошло уже пять лет с момента, когда она появилась в центре Донецка.

Другие отмечают, что в итоге стела может больше и не появиться на этом месте.

«На «Арене» тоже демонтировали стелу для реставрации, где она?» – спросила местная жительница.

Некоторые считают, что ее и вовсе не нужно возвращать.

«Раз, два, три, Россия — уходи!»; «Уберите ее вообще» – пишут местные жители.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» начали выдавать кредиты, проценты удивили местных жителей.