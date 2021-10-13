Более 20 тысяч случаев ковида за сутки – такие показатели будет в Украине до конца месяца

Уже до конца этого месяца в Украине за сутки будут фиксировать более 20 000 новых случаев заражения на коронавирусную инфекцию. Такой прогноз опубликовала Национальная академия наук Украине.

Отмечается, что ученые во время прогноза использовали две модели для построения прогнозов – статистическую модель Facebook Prophet и компартментну модель SEIR-U , пишет Первая Лента со ссылкой на НАН.

Также стало известно, что среднее количество новых обнаружений в Украине увеличилось до 13175 человек в день, а смертей-составляет 264 случая в день в среднем за последнюю неделю.

Самые высокие темпы госпитализации с похожими показателями наблюдались у регионов Востока и юга страны, а также на Житомирщине, Сумщине и в Черновицкой области, которая граничит с Румынией, где заболеваемость сейчас выше, чем в Украине.

Кроме того, в Черновицкой области наибольшее (после Луганской области) количество летальных исходов в расчете на 100 тысяч населения.

Напомним, что только за предыдущие сутки в Украине от ковида умер 471 пациент.