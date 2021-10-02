Новый поток лавы вулкана Кумбре-Вьеха на Канарах может вызвать больше разрушений

Изнедавно открывшейся трещины ввулкане Кумбре-Вьеха наострове Пальма вИспании потекла лава, прокладывая новый путь, что грозит еще большими разрушениями, сообщает Reuters.

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Река раскаленной лавы спускается вниз отновой трещины, которая прорвалась поздно вечером вчетверг примерно в400м ксеверу отместа первичного извержения. Канарский институт вулканологии назвал последнее открытие новым «очагом извержения».

Уэкспертов возникли опасения поповоду пути нового потока кморю, который уже успел уничтожить несколько домов. Хотя ожидается, что новый поток соединится спредыдущим втечение следующих нескольких часов.

Смомента начала извержения вулкана 19сентября были эвакуированы 6тыс. человек. Лава уничтожила 800зданий, втом числе дома, школы ицеркви.

Пословам регионального лидера Анхеля Виктора Торреса, вулкан выбросил 80млн куб. расплавленной породы, что вдвое больше, чем вовремя последнего крупного извержения наПальме 50лет назад.

Жители близлежащих районов вынуждены носить зонтики изащитные очки из-за вулканического пепла, покрывающего улицы ипарящего ввоздухе.

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По материалам: Gismeteo