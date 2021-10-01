Полтысячи юношей «ДНР» принудительно забирают воевать против ВСУ — Пушилин подписал указ

Главарь «ДНР» Денис Пушилин подписал указ о принудительном призыве 500 молодых людей в «народную милицию».

В оккупированном Донбассе стартовал призыв на военную службу в гибридную армию РФ, в так называемую «народную милицию ДНР». Главарь «республики» Денис Пушилин подписал соответствующий указ.

Документ был распространен на сепаратистских ресурсах, передает Диалог.UA.

Пушилин приказал призвать на «военную службу» 500 молодых людей оккупированного Донбасса 1994-2003 годов рождения. Речь идет о принудительной службе в течение полугода в «народной милиции», которая воюет против украинской армии.

Процесс призыва, согласно указу Пушилина, будет продолжаться с 1 октября по 31 декабря.

Важно отметить, что это уже второй принудительный призыв оккупантами молодых людей оккупированного Донбасса. Впервые он был объявлен в апреле нынешнего года. Тогда российская армия заставила воевать против ВСУ 400 юношей.

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По материалам: Диалог