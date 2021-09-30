Вызов водной стихии: украино-словацкое подразделение форсировало водную преграду
В рамках учений «Объединенные усилия — 2021» украино-словацкая батальонная тактическая группа форсировала водную преграду.
Для обеспечения продвижения бронированной техники
украино-словацкой тактической группы через реку на Ровенском общевойсковом
полигоне инженерное подразделение Командования Сил поддержки ВСУ оборудовал
понтонную мостовую переправу общей длиной свыше 100 метров.
Об этом сообщил ресурсzsu.gov.ua.
В состав данной переправы вошли 2 береговых звена
и 11 речных общей протяженностью 118 метров. Грузоподъемность сооруженного
моста составляет 50 тонн. Вместе с этим армейские инженеры смонтировали и
полностью оборудовали малый автодорожный разборной мост (МАРМ) длиной более
сотни метров.
Стоит отметить, что МАРМ предназначен не только
для армейских нужд и целей — эта конструкция может быть отличным подспорьем для
гражданского населения в период ликвидации последствий крупных паводков.
Напомним, что подразделение армии Словацкой
Республики прибыло в Украину со своей военной техникой и штатным вооружением.
Впервые механизированный корпус Вооруженных Сил соседнего государства исполняет
учебно-боевые задания в составе многонационального подразделения на украинской территории.
Ранее Диалог.UAинформировал
читателей о том, что Baykar и «Мотор Сич» подписали договор о поставках
украинских двигателей для турецких ударных БПЛА Bayraktar.
Также мы писали, что компания
«Мотор Сич» приступила к изготовлению собственных фюзеляжей для
вертолетов «МСБ-8».
По материалам: Диалог