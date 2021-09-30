Вызов водной стихии: украино-словацкое подразделение форсировало водную преграду

​В рамках учений «Объединенные усилия — 2021» украино-словацкая батальонная тактическая группа форсировала водную преграду.

Для обеспечения продвижения бронированной техники

украино-словацкой тактической группы через реку на Ровенском общевойсковом

полигоне инженерное подразделение Командования Сил поддержки ВСУ оборудовал

понтонную мостовую переправу общей длиной свыше 100 метров.

Об этом сообщил ресурсzsu.gov.ua.

В состав данной переправы вошли 2 береговых звена

и 11 речных общей протяженностью 118 метров. Грузоподъемность сооруженного

моста составляет 50 тонн. Вместе с этим армейские инженеры смонтировали и

полностью оборудовали малый автодорожный разборной мост (МАРМ) длиной более

сотни метров.

Стоит отметить, что МАРМ предназначен не только

для армейских нужд и целей — эта конструкция может быть отличным подспорьем для

гражданского населения в период ликвидации последствий крупных паводков.

Напомним, что подразделение армии Словацкой

Республики прибыло в Украину со своей военной техникой и штатным вооружением.

Впервые механизированный корпус Вооруженных Сил соседнего государства исполняет

учебно-боевые задания в составе многонационального подразделения на украинской территории.

Ранее Диалог.UAинформировал

читателей о том, что Baykar и «Мотор Сич» подписали договор о поставках

украинских двигателей для турецких ударных БПЛА Bayraktar.

Также мы писали, что компания

«Мотор Сич» приступила к изготовлению собственных фюзеляжей для

вертолетов «МСБ-8».

По материалам: Диалог