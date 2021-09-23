Украинцы смогут воспользоваться новой функцией в «Дие»

В приложении "Дия" появился новый функционал, который доступен клиентам сервисных центров Министерства внутренних дел Украины — теперь украинцы могут делиться документами прямо из приложения.

Отныне посетители сервисных центров МВД во время заказа и получения административных услуг могут предъявлять электронный паспорт в приложении "Дия" и поделиться цифровой копией документа, сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

По словам первого заместителя начальника ГСЦ МВД Юрия Смольянинова, шеринг документов облегчит жизнь администраторам центров и посетителям. В пресс-службе объяснили, что приложение "Дия" дает возможность делиться копиями цифровых документов и проверять их подлинность в несколько кликов.

Украинцам, чтобы поделиться копией электронного паспорта, необходимо:

открыть паспорт в приложении "Дия";

нажать на него и выбрать штрих-код;

предоставить штрих-код или продиктовать 13-ти значный код под штрих-кодом;

подтвердить запрос.

"Цифровая копия паспорта с е-подписью Дии передается к серверу МВД. Благодаря шерингу выполняются сразу две функции: электронная идентификация личности и передача копий электронных документов администратору ", – указано в сообщении.

При этом документ передается только после запроса администратора сервисного центра МВД и подтверждения от владельца документа. Копия, которая передается, содержит временную метку и информацию о получателе.

Ранее сообщалось, что в приложении "Дія" появились первые COVID-сертификаты.

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По материалам: Подробности